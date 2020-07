Aviomies Timo kuoli, mutta Sanna-Liisan leskeneläke evättiin: "Miksi leskeyteni on eriarvoinen kuin muiden?"

Kelalta tuli hylkäävä päätös leskeneläkkeestä

Kela kertoo nettisivuillaan leskeneläkkeen auttavan taloudellisesti puolison kuoltua. Sen saamisen edellytyksenä on, että pari on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kelan leskeneläkkeen edellytykset täyttyvät seuraavien kriteereiden mukaan, jos leskellä ja hänen puolisollaan ei ole yhteistä lasta: avioliitto on solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja puoliso 65 vuotta, avioliitto on jatkunut vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa, leski on ollut vähintään 50-vuotias puolison kuollessa.