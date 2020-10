Eliisa, 67, taisteli työkyvyttömyyseläkkeestään liki 20 vuotta – Kela ja vakuutusyhtiö pistivät hanttiin, vaikka nainen kärsii synnynnäisestä selkäviasta

Selkävaivat vei liikkumiskyvyn

Koko Korpikannaksen perhe on joutunut koville tilanteen vuoksi. Perheenäiti oli välillä niin huonossa kunnossa, että joutui pyytämään apua miltei kaikkiin päivittäisiin askareisiin.

Taistelu Kelan ja vakuutusyhtiön kanssa alkaa

– Lausunto oli siis täysin päinvastainen. Siellä sanottiin, että minulla on hyvä lihaskunto. En kuitenkaan saanut minkäänlaista ehdotusta siihen, minkälaista työtä voisin tehdä.

– Tätä rataa riitti monta vuotta. Minulla on kellarissa paksu pinkka papereita, jossa on kaikki hylkäämispäätökset ja muut dokumentit, Korpikannas kertoo.

Perhe joutui hakemaan apua leipäjonosta

Toiminimiyrityksen vuoksi Korpikannas joutui tyytymään työmarkkinatukeen tai sairaspäivärahaan. Työmarkkinatuki on enimmillään 720–940 euroa kuukaudessa. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa lasten lukumäärä.

– Lapseni olivat tuolloin lukioikäisiä. He olisivat jopa halunneet lopettaa lukion, koska kirjat maksoivat niin paljon. Minä sanoin, että lukiota ei lopeteta missään nimessä. Kirjojen kustannuksiin saimme Mannerheimin lastensuojeluliiton apua.

Korpikannas kertoo, että kaikkein tiukin paikka hänen elämässään on ollut opetella elämään kipujen kanssa.

Kipujen vaikutukset Korpikannaksen elämään ovat olleet merkittävät. Ennen kuin selkä meni todella huonoon kuntoon, Korpikannas on viettänyt aktiivista elämää ja harrastanut paljon.

Työn lisäksi selkäkivut veivät pohjan myös vapaa-ajalta. Jatkuva avun pyytäminen muilta on ollut Korpikannakselle vaikeaa.

Kansanedustaja myöntää Kelan kankeuden

Paikalla oli myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen, joka kuvaa Korpikannaksen tapausta valitettavaksi, mutta toteaa, että tällaisia tapauksia on valitettavan paljon.

Laukkanen myöntää, että Kelan kokonaisuudistus on tarpeen.

– Minun mielestäni Kelan asiantuntijalääkärit on lakkautettava, ja Kelan tulisi ottaa muiden lääkäreiden lausunto huomioon paremmin.



Korpikannas on tyytyväinen Laukkasen vastauksiin ja ne toivat lisää luottamusta siihen, että asiat ovat muuttumassa.



Keskustelutilaisuuden järjesti Työttömien keskusjärjestö, josta myös Korpikannas on saanut matkan varrellaan tukea.