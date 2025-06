Ukrainan asevoimien komentaja lupaa aiempaa laajempia iskuja entistä syvemmälle Venäjälle

Ukrainan asevoimien komentaja lupaa lisätä maansa Venäjään kohdistuvien iskujen "laajuutta ja syvyyttä".

Oleksandr Syrskyi vakuuttaa, että Ukraina ei aio jäädä toimettomaksi, kun Venäjä jatkaa kolmivuotista hyökkäystään.

Syrskyin mukaan iskut Venäjän sotilaskohteisiin ovat osoittautuneet "tehokkaiksi".

Diplomaattiset pyrkimykset sodan lopettamiseksi ovat pysähtyneet viime viikkoina. Edellinen suora tapaaminen osapuolten välillä oli lähes kolme viikkoa sitten, eikä jatkoneuvotteluja ole sovittu.

Venäjän hyökkäykset Ukrainaan ovat tappaneet kymmeniä ihmisiä tässä kuussa muun muassa pääkaupunki Kiovassa.

– Emme vain istu puolustusasennossa. Tuo johtaisi lopulta siihen, että vetäydymme, menetämme ihmisiä ja alueita, Syrskyi kertoi toimittajille.

Vielä jalansija Kurskissa?

Ukraina on tehnyt vastaiskuja Venäjälle koko sodan ajan. Kohteena on ollut energia- ja sotilasinfrastruktuuri, joka on joskus sijainnut satojen kilometrien päässä etulinjasta.

Ukrainan mukaan iskut ovat oikeudenmukainen vastaus Venäjän tappaviin iskuihin Ukrainan infrastruktuuria ja siviilejä vastaan.

Syrskyi myönsi sunnuntaina, että Venäjällä on joitakin etuja droonisodankäynnissä, erityisesti kuituoptisten droonien valmistuksessa.

– Tässä heillä on valitettavasti etu sekä lukumäärän että käyttöalueen suhteen, komentaja sanoi.

Syrskyi myös väitti, että Ukrainalla on edelleen hallussaan 90 neliökilometriä aluetta Venäjän Kurskissa, missä Ukraina aloitti maiden rajan ylittävän hyökkäyksen viime elokuussa.

Venäjä ilmoitti huhtikuussa saaneensa Kurskin alueen täysin takaisin hallintaansa.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan vähintään 47 droonia ja kolme ohjusta lauantai-illan ja sunnuntaiaamun välisenä aikana. Ainakin kaksi ihmistä kuoli iskuissa maan itäosan Donetskissa.

Venäjä ilmoitti sunnuntaina vallanneensa Petrivsken kylän Ukrainan Harkovan alueella.

Venäjä miehittää nyt noin viidesosaa Ukrainan alueesta, kun mukaan lasketaan Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa.