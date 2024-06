Tarkasta mökkitiesi heti – ei kai näytä tältä?

Pelastusalan ammattilaiset varoittavat virheestä, joka voi hidastaa merkittävästi avun saapumista mökille. Sekä omalle että vuokramökille asettautuessa on tärkeää tehdä muutama turvallisuutta parantava toimenpide.

Ensi kertaa paikalle saapuva ei välttämättä löydä perille, mikäli mökin osoitenumero on puskien ja pensaiden kätkemä.

Eihän mökkitielläsi näytä tältä?

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuvasta on vaikea löytää mökin osoitenumeroa jopa päivänvalossa.

Osoitetiedot näkyvälle paikalle myös mökissä

Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus

Tee nämä toimenpiteet, kun saavut mökille seuraavan kerran

Lisäksi kotivara on syytä muistaa myös mökillä.

– Varastoituna on hyvä olla sellaisia tarvikkeita, joita tarvitaan päivittäin, kuten esimerkiksi juomavettä sekä elintarvikkeita. Kaapissa on hyvä olla myös pitkään säilyviä elintarvikkeita. On hyvä olla myös täyteen ladattu varavirtalähde mobiililaitteiden lataamiseen sähkökatkon varalle, Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Arto Kärki kertoo tiedotteessa.