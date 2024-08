Autourheilun huimapää latasi röyhkeän väitteen F1-tähti Max Verstappenista – "Olen parempi"

– Ei ole mitään saumaa, että Verstappen voisi vain hypätä ja voittaa NASCARin Sprint Car -kisan tuosta noin vain. Tai Knoxville Nationalsin sprinttiautokisan. Toki, en minäkään varmaan voita F1:n Monacon kilpailua, mutta on minulla siihen parempi sauma kuin hänellä minun sarjoissani, Larson jatkaa.

Larson on kisannut vuosien varrella NASCARin lisäksi muun muassa dirt- ja Indycar-autoilla. Hän on osallistunut myös rata-autoilun 24 tunnin kestävyyskisoihin.

– Hän on pärjännyt Indyssä ja hän on pärjännyt soralla. Aika siistiä, Verstappen totesi Ash Vandelay'n tekemässä haastattelussa, jatkaen:

– Ehkä meidän ei kannata vertailla sitä, että kuka on kaikista paras, koska jokainen on varmasti hyvä omassa jutussaan. En minä pärjäisi soralla. Tai no jos harjoittelisin, niin ehkä…. en tiedä. Toki hyvä kuski sopeutuu hyvin nopeasti erilaisiin olosuhteisiin, Verstappen mietti.