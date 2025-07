F1-maailmanmestari kritisoi tähtikuskia – linjaa kaikkien aikojen parhaan: "Kukaan muu ei pysty"

Vuoden 2009 Formula 1 -maailmanmestari Jenson Button pitää Max Verstappenia kaikkien aikojen monipuolisimpana F1-kuljettajana.

Red Bullin Max Verstappen on saavuttanut viimeisimmät neljä kuljettajien F1-maailmanmestaruutta. Putki käynnistyi kaudesta 2021, jolloin alankomaalainen onnistui päihittämään värikkäiden vaiheiden jälkeen täpärästi Lewis Hamiltonin, edeltäneiden vuosien valtiaan.

– Tiedän, ettei hän ole päihittänyt Lewisia mestaruuksissa. Ja mielestäni Lewis on erittäin, erittäin hyvä, ja yksi maailman parhaista. Maxissa on kuitenkin jotain. Hän pystyy tekemään autolla asioita, joihin en usko kenenkään muun pystyvän, Jenson Button sanoi Radio X:n The Chris Moyles Show'n haastattelussa, jota F1-sarja siteeraa verkkosivuillaan.

F1-asiantuntijana nykyisin toimiva Button lausui, että Verstappen on hänen mielestään historian monipuolisin F1-kuljettaja.

"Ja pam"

Jenson Button (oik.) toimi Lewis Hamiltonin tallikaverina 2010-luvun alussa McLarenilla kolmen F1-kauden ajan.imago sportfotodienst/ All Over Press

Button sai nähdä läheltä Hamiltonia toimiessaan brittimaanmiehensä tallikaverina McLarenilla kausina 2010–12. Buttonin otteet kestivät vertailun: 2011 hän päihitti tallikaverinsa pisteissä ja 2012 taipui tälle vain täpärästi kahdella pinnalla.

Usein kaikkien aikojen parhaiden joukkoon listattava Hamilton on saavuttanut kuskien F1-titteleitä seitsemän, millä hän jakaa ennätystä Michael Schumacherin kanssa.

Button kuvaili Hamiltonin lahjakkuutta ja luontaista kyvykkyyttä "uskomattomaksi".

– Kun hänellä oli vaikeuksia harjoituksissa ja hän tuli aika-ajoihin, ajattelin, että nyt lyön hänet. Ja hän vain, pam, ajoi kovan kierroksen.

– Se tuli tyhjästä, en tiedä, mistä se tuli. En ole varma, pystyykö kukaan rikkomaan hänen ennätyksiään. Mutta kun ajattelen tätä hetkeä, minusta tuntuu, että Max on se, joka pystyy tekemään autolla enemmän kuin kukaan muu.

Norris "jää ajattelemaan pieniä virheitä liikaa"

Verstappen on moniin otteisiin osoittanut pystyvänsä kaivamaan Red Bullista valtavasti irti silloinkin kun auton suorituskyky ei ole vaikuttanut vahvalta.

Tällä kaudella miehen mestaruuskulku vaikuttaa kuitenkin katkeavan – niin paljon edellä McLaren on ollut ja sekä tallin australialaisviilipytty Oscar Piastri että brittitähti Lando Norris ovat karanneet pisteissä.

Buttonilla oli sanottavansa molemmista McLaren-piloteista.

– Mielestäni Lando ja Oscar ovat molemmat huippuluokkaa. He ovat hyvin erilaisia persoonia. Ajattelen, että Lando pystyy olemaan itse itsensä pahin vihollinen. Hän on uskomattoman nopea, mutta jos hän tekee pienen virheen, hän jää mielestäni ajattelemaan sitä liikaa.

– Oscar on hyvin tasapainoinen. Hän haluaa vain ajaa kilpaa ja ajaa nopeasti ja hän tekee sen erittäin hyvin, Button perkasi.