Autoritaarinen johtajuus naurattaa Juha Jokelan uutuusnäytelmässä

Helsingin kaupunginteatterin syksyn odotettu uutuuskomedia Juha Jokelan Let’s Play Business käsittelee johtajuutta komediallisella otteella.

– Autoritaarisista johtajista ja heidän edesottamuksistaan saa parempia tarinoita ja sitten ihmiselle tulee nostalginen kaipuu, että kun olisi se hurja tyyppi joka kertoisi, miten nämä asiat pitäisi tehdä. Mutta kun siitä selvitään aletaan haaveilla, sanoo käsikirjoittaja, ohjaaja Juha Jokela

Teatteriseurueen taiteellisen johtajan nopeat päätökset tehdään rahan ja taiteen puristuksessa.Otto-Ville Väätäinen

Let's Play business - satiirinen näytelmä käsittelee huonon johtajuuden työyhteisöön jättämiä pitkiä jälkiä.

– Työntekijät tietysti maksaa seurauksista, koska taiteellinen johtaja on hyvin impulsiivinen päätöksen tekijä ja pystyy nopeastikin improvisoimaan nopeasti uusia suuntia. Johtaja on itse tyytyväinen, mutta työntekijöille se on turvatonta, kertoo roolia näyttelevä Wanda Dubiel.

Dubiel jatkaa, että johtaja kuvittelee tekevänsä hyvää työtä ja olevansa lämmin huomaavainen, vaikka todellisuudessa toimii toisin.

– Olen 30 vuotta alalla olleena kohdannut sellaisia johtajia itsekin, naurahtaa Dubiel ironisesti.

Näytelmän kirjoittaja Jokela tuulettaa näytelmässä omiakin kokemuksiaan, joten luvassa on aikalaisanalyysia ja hulvatonta tilannekomiikkaa.Otto-Ville Väätäinen

– Olen käynyt teatterikoulua Turkan jälkeisessä korkeakoulussa. Minäkin olen ohjaaja ja käytän valtaa teatteritraditiossa se on niin, että ohjaajan näkemys on se, mitä kohti mennään. Huomaan itse, kun yritän olla ei-autoritaarinen johtaja kuunteleva ja vuorovaikutukseen kannustava johtaja ja sitten huomaankin jyrääväni.

Jokela sanoo huomanneensa sen, että mitä paremmin valmistaudun ja suunnittelen etukäteen sitä helpompi on olla käyttämättä väärällä tavalla valtaa.

Onko näytelmän kaltaisia työpaikkoja?

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorin mukaan näytelmän johtajuusongelmat ovat tunnistettavissa oikeassakin työelämässä.

– Onneksi on draamaa ja vähän kärjistettyä, mutta varmaan moni meistä tunnistaa sieltä työelämänkin kipeitä pisteitä, naurahtaa tutkimusprofessori Jari Hakanen.

Hakasen mukaan johtajuus voi jakaa mielipiteitä, sillä samaan aikaan toiset kärsii syvästi, kun samaan aikaan toiset pitää johtajasta.