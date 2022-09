Autoliitto ärähti lakiehdotuksesta: "Asettaa ajokorttia suorittavat täysin eriarvoiseen asemaan"

Kesällä 2018 uudistunut ajokorttilaki poisti vaatimuksen siitä, että osa ajo-opetuksesta on annettava ajoharjoitteluradalla. Samalla teoriaopetuksesta tehtiin joustavampaa, ja ajokortin saaminen poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana helpottui.

"Suurimmalla osalla alueellinen monopoliasema"

Autoliiton Niemisen mukaan toinen ongelma on ratojen kunto ja taloudellinen tilanne. Pääosin 1980-luvulla rakennettujen ajoharjoitteluratojen ongelma on se, että niissä vallitsevat olosuhteet eivät hänestä sovellu nykyaikaisilla turvajärjestelmillä varustetulla autoilla tapahtuvaan kouluttamiseen.

Lisäksi ratoja omistavien yhtiöiden ja yhdistysten talous on ollut kovilla viime vuosina, mistä johtuen radoille on kertynyt paljon investointivelkaa. Osa radoista taas on kokonaan lakkautettu. Nieminen epäilee ratojen huonon taloustilanteen johtavan merkittäviin ratamaksujen korotuksiin tulevina vuosina.