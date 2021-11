Kumpi on parempi kuljettaja, kesällä vai talvella ajokorttinsa saanut? – "Ajoharjoitteluratojen keskeisin ongelma on, että..."

Vastaus: Ajokortin saantiajankohta ei ole olennainen talviajotaidon mittari. Olennaisempaa on, että kuljettaja tunnistaa talviajoon liittyvät riskit ja osaa välttää niitä. Käsite toisen kuljettajan paremmuudesta toiseen verrattuna on häilyvä.

Pakollista liukkaankelin rataopetusta esitetään palautettavaksi – perusteet kyseenalaisia

Ajoharjoitteluratoja omistavien yhtiöiden tai yhdistysten talous on ollut kovilla viime vuosina ja tästä syystä radoille on kertynyt paljon investointivelkaa, mikä johtanee merkittäviin ratamaksujen korotuksiin tulevina vuosina. Esitetyn pakollisen rataopetuksen lopullisia vaikutuksia ajokortin suorittamisen kokonaiskustannuksiin voidaan tässä vaiheessa vain arvailla.

Useat ajoradat ovat autokoulualan yritysten tai yhdistysten omistuksessa ja ohjauksessa. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että edellisen ajokorttilain aikaan opetuslupalaisten oli vaikeuksia saada rata-aikoja varattua, koska autokouluille annettiin etuoikeuksia varausten tekemiseen. Tämän lisäksi radoilla on vaadittu opetuslupaopetuksessa olevilta lisämaksuja muun muassa turvallisuuteen vedoten. Alueellisessa monopoliasemassa olevia ajoratoja on käytetty häikäilemättömästi elinkeinopoliittisiin tarkoituksiin autokoulualan kilpailuaseman turvaamiseksi ja samalla on vaikutettu myös alan yritysten väliseen kilpailutilanteeseen.