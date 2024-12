Autoilijoille muistutus joulunpyhistä: "Nyt olisi korkea aika tarkistaa"

Autoliitto muistuttaa, että pitkät joulunpyhät voivat aiheuttaa autoille pakkasella haasteita.

Vuosi 2024 alkoi kovissa pakkaskeleissä koko maassa, mikä aiheutti Autoliiton mukaan ennenkokemattoman ruuhkan avustuksissa.

– Tammikuun ensimmäisen yhdeksän päivän aikana me teimme lähes 8 000 avustusta, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin, Autoliiton hinausverkostosta vastaavan AL-palvelut Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Lehtinen kertoo tiedotteessa.

Pakkasten autoja hyydyttävää vaikutusta lisäsi tuolloin se, että vuodenvaihteen pyhäpäivinä monet autot seisoivat useita päiviä paikallaan. Autoja käynnistellessä havaittiin, että akun varaus olikin loppu tai ilmeni muita ongelmia.

Tänä jouluna ja uutenavuotena pyhät ovat viime vuottakin pidemmät, joten ainekset ongelmiin ovat luvassa – etenkin jos keli kylmenee kunnon pakkaselle.

Autoliitto muistuttaa tiedotteessaan, että ennakoivilla toimenpiteillä jokainen autoilija voi varmistaa, että oma auto vie perille asti.

– Nyt olisi korkea aika tarkistaa akun kunto ja vaihdattaa akku, jos se alkaa olla elinkaarensa päässä. Kannattaa hankkia lisäksi laadukas akkulaturi ja käyttää sitä säännöllisesti, Lehtinen opastaa.

"Jos auto on seissyt pitkään..."

Polttomoottoriautossa olisi tärkeää hyödyntää moottorin esilämmitystä ennen liikkeellelähtöä, mutta siihenkin liittyy omat kommervenkkinsä.

– Jos auto on seissyt pitkään paikallaan tai jos sillä on ajettu vain lyhyitä matkoja, saattaa akun varaus olla alhainen ja polttoainekäyttöinen lisälämmitin imee loputkin virrat. Hyvä nyrkkisääntö on, että autolla kannattaa ajaa vähintään sama aika, kuin mitä lisälämmitin on ollut päällä. Pelkkien lyhyiden matkojen ajamista kannattaa joka tapauksessa välttää, Lehtinen toteaa.

Kylmillä keleillä lähes puolet avustustehtävistä liittyy autojen käynnistysongelmiin, mutta muitakin syitä löytyy.

– Ovien lukituksen jäätyminen, lukitusjärjestelmän vikaantuminen ja polttoaineen jäätyminen sekä erityisesti sähköautojen latausluukkujen jäätyminen työllistävät tiepalvelua. Kovilla pakkasilla myös kauko-ohjainavainavaimen paristo saattaa tyhjentyä yllättävän nopeasti. Se kannattaakin vaihtaa ennen joulunviettoon lähtemistä, Lehtinen vinkkaa.

