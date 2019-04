16-vuotias skootterityttö Mila koitti viestiä autoilijalle tämän ajavan liian lähellä – autokuski hyppäsi autosta ulos ja raivosi

"Säikähdin todella paljon"

"Liikenne on yhteispeliä"

– Kaksipyöräisten ajokausi on alkanut ja se jatkuu pitkälle syksyyn. Liikenne on yhteispeliä, jossa on syytä huomioida toiset puolin ja toisin. Yhteiset pelisäännöt meillä on olemassa ja niitä noudattamalla tuleva kesä sujuu molemmin puolin.