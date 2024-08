Kuski unohti tieliikennelain oleellisen kohdan Helsingissä – perässä ajoi poliisiauto

Tieliikennelain (27 §) mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.