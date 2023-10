Autoilija, osaathan käyttää autosi valoja oikein iltojen hämärtyessä? – "On tunnettava oman kulkupelinsä toiminta"

Yksi syy takavalojen palamattomuuteen on joidenkin modernien autojen päiväajovalotoiminto, joka ei välttämättä sytytäkään takavaloja automaattisesti.

– Autoilijan on tunnettava oman kulkupelinsä toiminta. Ohjekirjan lukemisen lisäksi kannattaa kokeilla ja katsoa ennen liikkeellelähtöä, miten valokatkaisijan eri valinnat vaikuttavat valojen toimintaan, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen kehottaa tiedotteessa.

Pitkät päälle ja vauhtia pois

Hämärässä havaintojen teko on hankalampaa kuin valoisalla. Kaukovaloja eli niin sanottuja pitkiä on hyvä käyttää aina, kun se muita häikäisemättä on mahdollista ja tieosuus ei ole valaistu.