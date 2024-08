Autoilija, muista nämä asiat syksyn tullen!

Putsaa lasipinnat säännöllisesti

Jos tuulilasi on likainen tai naarmuinen, muun liikenteen havainnointi on hankalaa. Näin on varsinkin pimeässä ja hämärässä, jolloin lika ja naarmut korostuvat vastaantulijoiden valoissa. SIksi tuulilasi on tärkeää puhdistaa tasaisin väliajoin myös sisäpuolelta. Tuulilasin ulkopinta on helppo pitää puhtaana, kunhan pyyhkijänsulat ovat kunnossa.