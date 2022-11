Tiesitkö tätä autosi led-valoista? Tärkeästä toimenpiteestä joudut huolehtimaan talvella ihan itse

Mikäli toinen etuvaloista on pimeänä, ei kannata mennä sieltä, mistä aita on matalin, vaan vaihtaa samalla kertaa molemmat polttimot. Polttimoiden käyttöikä on sama, ja toisen pimennyttyä on suuri todennäköisyys sille, että toinenkin pimenee pian.