Autoala haluaa vähintään kaksinkertaistaa sähköauton hankintatuen: "Tulisi laajentaa myös hybrideihin ja avata yrityksille"

Tuen kysyntä on kuitenkin ollut vielä toistaiseksi vaatimatonta, sillä täyssähköautojen hankintahinta on vielä noin 1,5-kertainen vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna. Lisäksi tukea voi saada vain hankintahinnaltaan alle 50 000 euron autoihin.

Tuki on myös rajattu vain kotitalouksille, joten yritykset eivät voi hyödyntää autohankinnoissaan hankintatukea.

Näin autoala uudistaisi tukea

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa peräänkuuluttaa autoalan tiedotteessa sähköautojen hankintatuen pikaista uudistamista. Hän on huolissaan siitä, että sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on jäänyt kevään aikana viime vuoden lopun kehitykseen nähden vaatimattomaksi.

– Ladattavien autojen osuus kävi helmi-maaliskuussa jo yli 17 prosentin lukemissa, mutta osuus on laskenut alkukesään mennessä noin viidellä prosenttiyksiköllä. Vaikka kasvua edelleen on viime vuoteen nähden, kasvu on jäämässä ennakoitua pienemmäksi, Rissa arvioi.