Kivikkopesästä Iranista löytyi uusi hämähäkkilaji – tältä näyttää karvainen Persian kultatarantula

Jo yhden yksilön perusteella tutkijoille oli siis tarpeeksi selvää, että kyseessä on tiedeyhteisölle aiemmin tuntematon laji.

Uusi laji kuuluu Chaetopelma-sukuun. Se on suhteellisen pieni suku, joka on levinnyt Kreetalle, Sudaniin ja Lähi-itään. Se on myös yksi kahdesta ainoasta Välimeren alueella elävästä tarantula-suvusta.