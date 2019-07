Australiasta löydetty hyönteislaji nimettiin Game of Thrones -pahiksen mukaan – muuttaa toiset ötökät käveleviksi zombeiksi

– Kimalaiskärpäsellä on paljon yhtäläisyyksiä Game of Thrones -hahmon kanssa. Molempia tavataan vain talvella, ja molemmilla on päässään piikkikruunu. Naaraspuoliset kimalaiskärpäset munivat toisten hyönteisten päälle, ja munien kuoriduttua ne syövät hyönteiset sisältä päin ja muuttavat ne käveleviksi zombeiksi, aivan kuten oikea Yön kuningas, sanoi CSIRO:n tutkija Bryan Lessard.