Maastopalojen vuoksi orvoiksi jääneet eläinvauvat toipuvat villieläinsairaalassa Sydneyssa – vähemmän tunnettujen lajien pelätään kuolevan jopa sukupuuttoon: "Ennennäkemätöntä"

– Se on erittäin leimautunut ihmisiin eikä pelkää ollenkaan. Se on söpöä, mutta ne ovat huonoja ominaisuuksia luontoon palauttamisen kannalta, Evans kertoo.

Satoja eläimiä kuukaudessa

Loukkaantuneiden eläinten lisäksi sairaalassa on myös orpoja eläinvauvoja. Useimpien eläinten kohdalla tavoitteena on, että ne voidaan palauttaa samaan paikkaan josta ne on pelastettu. Näin on esimerkiksi nokkasiilivauvalla, jonka emo jäi auton alle Hunter Valleyssä.