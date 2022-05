Maaritin ja Markon talo tuhoutui täysin tulipalossa, eikä heillä ole vakuutusta: "Olisi otettu, jos olisi saatu"

Kun Maarit ja Marko maksoivat viime kesänä pois viimeisen erän asuntolainastaan, he unelmoivat käyttävänsä säästöön jäävät rahat pihan uusimiseen tai uuteen saunaan. Suunnitelmat ottivat kuitenkin täyskäännöksen pääsiäisenä.

Kasa tuhkaa, nokea ja hiiltynyttä puuta

Tulipalosta on nyt kaksi viikkoa. Järkytys ei ole laantunut, tulevaisuutta on hankala suunnitella. Pariskunta on evakossa naapuritilalla, Markon lapsuudenkodissa.