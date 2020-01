Maastopalot roihusivat vain kilometrien päässä Susanna Heiskasen kodista – perhe pohtii Australiassa asumisen mielekkyyttä: "Koko ajan on epävarma olo"

Noin tunnin ajomatkan päässä Sydneystä etelään asuu perheineen Susanna Heiskanen. Hän on asunut maassa yli vuosikymmenen. Perhe asustaa meren läheisyydessä sijaitsevassa Thirroulissa.

Savun keskellä eläminen ei ole ollut herkkua sekään. Heiskasen mukaan lapsille on pitänyt kuitenkin yrittää vakuutella, että kaikki on kunnossa.

– Savua on joka puolella. Pyykit haisevat savulta, vaatteet haisevat savulta, hengität savua. Miten selittää lapsille, ettei voida mennä ulos leikkimään? Että on savuinen päivä ja pitää olla sisällä. Koko ajan on epävarma olo, että mitä seuraavaksi.