Yli 10 risteilyalusta matkustajineen merellä ilman toivoa pääsystä satamaan – yhdellä kyydissään useita menehtyneitä matkustajia

Useat risteilyalukset kamppailevat pelättyä koronavirusta vastaan. Tämän tietää myös maailman suurin risteilyteollisuuden yritys Cruise Lines International Association (CLIA), joka omistaa 38 risteily-yhtiötä ja sillä on kaikkiaan 277 alusta.

CNN:n mukaan yrityksellä onkin useita matkustajalaivoja maailman merillä paraikaa. Osa on joutunut muuttamaan reittisuunnitelmaansa satamarajoitusten vuoksi ja onnistunut välttymään koronavirusvyyhdiltä, mutta osa risteilijöistä taistelee leviävää tautia vastaan.

Neljä matkustajaa menehtynyt risteilyllä

Holland American Zaandam -matkustajalaivan kyydissä on yli 1 200 matkustajaa ja liki 600 miehistön jäsentä.

Matkustusreittiin tehtiin muutos, sillä osa matkustajista sai koronavirukselle tyypillisiä oireita. Ketään ei päästetty pois Chilessä, sillä karanteenilaivalta ei saanut poistua. Ainakin 53 vierasta ja 85 miehistön jäsentä on valitellut influenssan kaltaisia oireita.

Laivayhtiöstä on vahvistettu CNN:lle, että ainakin kahdella aluksella olleella on todettu koronavirustartunta ja neljä matkustajaa on menehtynyt. Sitä, ovatko matkustajat menehtyneet koronavirukseen, ei ole vahvistettu.