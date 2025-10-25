Georgian sisäinen turvallisuuspalvelu kertoo pidättäneensä kolme Kiinan kansalaista laittomasta uraanin ostoyrityksestä.
Georgian pääkaupungissa Tbilisissä on pidätetty kolme Kiinan kansalaista, kun nämä yrittivät ostaa laittomasti kahta kiloa uraania, kertoo uutistoimisto Reuters.
Georgian valtion turvallisuuspalvelun varajohtaja kertoi lehdistölle, että kiinniotetut olivat suunnitelleet uraanin ostamista 400 000 dollarilla. Heidän oli määrä kuljettaa ydinmateriaalia oleva uraani Kiinaan Venäjän kautta.
Kauppojen motiivia ei ole julkisuuteen kerrottu.
Pidätettyjä vastaan on nostettu syytteet, jotka voivat johtaa jopa kymmenen vuoden vankeuteen.
Georgiassa on viime vuosikymmeninä ollut useita vakavia ydinmateriaalien laittomaan kauppaan liittyviä välikohtauksia, kertoo Reuters.
Heinäkuussa Georgia pidätti yhden georgialaisen ja yhden turkkilaisen kansalaisen syytettyinä radioaktiivisten aineiden laittomasta ostamisesta, hallussapidosta ja hävittämisestä.
Kansallisen turvallisuuspalvelun mukaan näitä aineita olisi voitu käyttää tappavan pommin valmistukseen.