Vuonna 2024 hankittiin mukavia summia rahaa muun muassa pöytätennisvideoilla.
Osa Youtube-videoiden tekijöistä ja sometähdistä ansaitsi viime vuonna selvästi keskimääräistä suomalaista paremmat vuositulot.
Yksi kovatuloisimmista sometähdistä oli venäläissyntyinen Vladislava Shelygina.
Hänen ansiotulonsa olivat verottajan tietojen mukaan viime vuonna 101 067 euroa.
Sosiaalisen median vaikuttaja ja malli aloitti uransa vuonna 2016 julkaisemalla kuvia Instagramissa, ja hänellä on nykyään yli 4,2 miljoonaa seuraajaa.
Shelygina tunnetaan muun muassa muodikkaista ja fitness-aiheisista julkaisuistaan sekä sisällöntuotannosta myös maksullisilla alustoilla kuten Onlyfansissa.
Esineiden murskauksesta sievoinen summa
Hydraulic Pressin Lauri Vuohensilta sai viime vuonna noin 41 726 euroa ansiotuloja.