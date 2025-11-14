Isänpäivänä eli viime sunnuntaina esikoisensa synnyttänyt siivouskuningatar Auri Kananen on joutunut sairaalaan.
Siivouskuningatar Auri Kananen on joutunut sairaalaan kovien pääkipujen vuoksi. Hän kertoo asiasta Instagramin Tarinoissa.
Hänelle tehdään sairaalassa veripaikka eli hänen omaa verta riskutetaan epiduraalitilaan paikkaamaan selkäydinnesteen vuotoa ja helpottamaan päänsärkyä.
Kananen kertoo, kovat päänsäryt alkoivat kotona heti synnytyksen jälkeen. Joku seuraajista kysyi häneltä, saiko hän synnytyksessä epiduraalipistoksen. Kananen kertoi, että sai. Epiduraalipuudutus voi aiheuttaa kovia päänsärkyjä osalle potilaista.
Terveyskylän mukaan tällöin päänsärky johtuu selkäydinnestettä ympäröivään kovakalvoon tulevasta reiästä, siihen liittyvästä selkäydinnesteen tihkumisesta ja paineen muutoksesta.