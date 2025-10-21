



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Auer paljastaa, millaisia väitteitä lasten kertomuksissa oli: "Pippelistä raahattiin ja paiskottiin seiniin" 4:10 Katso video: Näin Auer kertoo lastensa kertomuksista, joiden pohjalta hänet aikoinaan tuomittiin. Julkaistu 41 minuuttia sitten Hanna Vaittinen hanna.vaittinen@mtv.fi Anneli Auerin puolustus on vaatinut lasten alkuperäisiä kertomuksia julkisiksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on alkanut tiistaina pääkäsittely Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä. Kun syytteet luettiin, Auer purskahti oikeudessa itkuun. Aiempi tuomio nojautui pitkälti lasten kertomuksiin, jotka he ovat nyt aikuisina peruneet. – [Tuntuu] todella iljettävältä ja kamalalta, hän kuvaili istuntotauolla MTV Uutisille. – Ne on vielä käännetty aikuisten kielelle, eivätkä vastaa sitä mitä lapset ovat satuilleet. Auer on jo aiemmin istunut tuomion lastensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kuitenkin nyt vasta uudelleenkäsittelyn myötä on tullut ilmi, mistä Auer aikanaan tuomittiin. Lasten alkuperäiset kertomukset ovat kuitenkin yhä salattuja, vaikka Auerin puolustus on vaatinut niitä julkisiksi.





Anneli Auer sekä asianajajansa Markku Fredman (vas.) Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa tiistaina. Str / Lehtikuva / Roni Lehti

Auer kuvailee lasten aikanaan antamia todistuksia "älyttömiksi".

– Esimerkiksi, että otetaan pippelistä poikaa kiinni ja raahataan ja paiskataan pitkin lattioita ja seiniä, Auer kuvailee lasten kertomuksia.

Vaikka asioita on raskasta kuulla jälleen, Auer pitää hyvänä asiana, ettei ihmisten tarvitse enää arvuutella.

Aueria on syytetty myös saatananpalvonnasta, jonka yhteydessä hän olisi pahoinpidellyt lapsiaan.

– Onhan tämä nyt ihan naurettavaa. […] Viiltelyväitteetkin liittyivät tähän saatanapalvontaan, että olisi vuodatettu verta ja piirrelty pirun kuvia.

Auer pitää erittäin vahingollisena sitä, että lapsia olisi manipuloitu ja uskoteltu tällaisia asioita äidistä ja tämän miesystävästä.

– Me olimme Jensin kanssa kivisessä vankilassa, ja nuoremmat lapset joutuivat tavallaan myös vankilaan kaikiksi näiksi vuosiksi.

Uusia todisteita

Puolustusasianaja Markku Fredmanin mukaan puolustus on luottavaisin mielin, koska he ovat saaneet kerättyä kattavan todistusaineiston.

– Emme pysty osoittamaan pelkästään sitä, että syytteet eivät pidä paikkaansa, vaan myös mitä oikeasti on tapahtunut.

Uusi todistusaineisto pitää Fredmanin mukaan sisällään lasten uudet lausunnot, oikeuspsykologiset lausunnot ja lastensuojelun asiakirjat.

– Ne ovat hyvin päiväkirjamaisia merkintöjä siitä, mitä lasten elämässä on tapahtunut. Ne eivät olleet aiemmassa oikeudenkäynnissä käytössä.

Miesystävä joutui vaihtamaan nimeään

Myös Auerin entinen miesystävää – aiemmalta nimeltään Jens Kukka – koskevat syytteet ovat oikeuden uudelleenkäsittelyssä.

– Teonkuvaukset ovat kokonaisuudessaan vastenmielisiä, hän kertoo MTV Uutisille.

6:24 Näin entinen miesystävä kuvailee oikeusprosessia tänään oikeudessa.

Mies kuvailee prosessia kokonaisuudessaan hyvin raskaaksi, ja se on vaikuttanut laajasti hänen yksityiselämäänsä.

Hän on muun muassa vaihtanut nimeään saadakseen olla rauhassa. MTV Uutiset ei julkaise uutta nimeä, koska hän on jo suorittanut tuomionsa.

– Jokainen voi miettiä, kun tällaiseen myllyyn joutuu, ei sitä oikein sanoin voi kuvailla.

– Reilut 14 vuotta on mennyt, se on iso osa ihmisen elämästä.