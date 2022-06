Atte on erikoinen lääkäri, jolla on erikoinen tarina – "elämänkoulu" ei ollut turha, mutta kaksi vaistoa pelastivat pahemmalta

– 13–15-vuotiaana sitähän on ihminen ihan sekaisin, Virolainen muistelee.

Jollain tasolla hän kuitenkin ymmärsi, että koulussa on joka tapauksessa tärkeää käydä eikä vain jäädä maleksimaan.

– Toinen asia, jonka olen jotenkin aina intuitiivisesti ymmärtänyt, on se, että päihteistä kannattaa pysyä kaukana. Tietyllä tavalla se on pelastanutkin mut.

Monen mutkan kautta lääkäriksi

Nykyään Virolainen on vankilassa työskentelevä, päihdelääketieteeseen erikoistuva lääkäri. Opinto-ohjaajan neuvo hakeutua kuutosia vilisevällä todistuksella lyhyeen koulutukseen ei siis iskostunut päähän kovin hyvin.

Elämässä ei ole niin hirveä kiire

Teininä ihminen on vielä kesken. Voisi ajatella, että nuoruuden tulisi olla aikaa, jolloin saa elää hetkessä ja kerryttää kokemuksia. Koulujärjestelmä luo kuitenkin paineita tehdä uraa koskevia päätöksiä jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Opioidikorvaushoito herättää voimakkaita tunteita

Virolainen uskoo nyt olevansa työssä, jota tulee tekemään loppuelämänsä. Lääkärinä hänen tavoitteenaan on hoitaa omalta osaltaan parhaalla mahdollisella tavalla päihdehuollon tontti.

– Yksi syy, miksi hakeuduin vankilaan, on se, että siellä on kaikkein vaikeimmat päihdeongelmat. 90 prosenttia vangeista on päihdeongelmaisia, Virolainen sanoo.