Asuntovelallinen! Tämä sinun tulee tietää nyt

Pitkään neljän prosentin tienoilla liikkunut suomalaisten suosima 12 kuukauden euribor on laskenut tämän viikon aikana jo "maagisen" kolmen prosentin alapuolelle.

Viitekoron laskusta on tulossa kotitalouksille helpotusta enemmän kuin keskimääräisitä palkankorotuksista, arvioi Nordean Jussi Pajala MTV Uutisille.

Vuosi sitten 12 kuukauden euribor, joka on pitänyt pintansa suomalaisten suosimana asuntolainan viitekorkona, oli noin 4,11 prosenttia, kun taas nyt se on laskenut noin 2,95 prosenttiin perjantaina. Tämä tarkoittaa noin 1,1 prosenttiyksikön laskua.

– Euriborin lasku tuo välittömän helpotuksen arjen menoihin kotitalouksille, joilla on vaihtuvakorkoinen laina. Keskimääräinen asuntolaina on noin 100 000 euroa, joten yli yhden prosentin lasku korkokuluissa voi tuoda yli 1 000 euron säästön vuodessa, toteaa Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

"Enemmän kuin keskimääräiset palkankorotukset"

– Se on enemmän kuin keskimääräiset palkankorotukset. Keskimääräiselle palkansaajalle alkuvuodesta saadut korotukset itsessään jo tukivat merkittävästi ostovoimaa, mutta tämä korkoliike on itse asiassa asuntovelallisille, joita on noin 32 prosenttia Suomen kotitalouksista, vielä merkittävämpi oman talouden tukemisen kannalta.