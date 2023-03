Pankkien mukaan asiakas voi säilyttää vanhan edullisen koron, vaikka vaihtaa asuntoa – konttorissa voi silti odottaa ikävä yllätys

Mikäli asiakkaalla ei ole ylimääräistä korkosuojausta, on saman lainan korkokustannus nykyisellä, noin neljän prosentin viitekorolla noin 500 euroa kuukaudessa. Molemmissa tapauksissa päälle tulee vielä pankin asiakaskohtainen marginaali, joka on viime vuosina vaihdellut tavallisesti 0,5–1,5 prosentin välillä.

Pankit: monessa tapauksessa vanha edullinen laina on mahdollista pitää

Selvää on, että pankkia vaihtamalla asiakas menettää vanhan edullisen lainansa, mutta saman pankin asiakkaana jatkamalla tilanne on toinen. Lainan vakuus eli itse asunto voi vaihtua, mutta edullisilla ehdoilla sovitusta vanhasta lainasta ei välttämättä tarvitse luopua.

– Vakuuden vaihto on mahdollinen, kun lainan tarve säilyy entisellään. Mikäli asiakas tarvitsee lisää lainaa, voidaan silloin myöntää toinen laina kulloinkin voimassa olevan korkotason mukaan. Mutta vanha, korkoputkella suojattu tai kiinteäkorkoinen laina on mahdollista pitää, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pajala Nordean Kiinnitysluottopankista.

OP:ssa suojattujen lainojen osuus on vielä suurempi, reilu kolmannes. Lisämaksullisten korkokattojen suosio on jatkunut myös korkeiden korkojen aikana.

– Uusista asuntolainoista 36 % on koroilta suojattuja. Viime kesään asti suosituin suojausaika oli kymmenen vuotta, mutta syksyllä huomasimme, että lyhyempien korkosuojausten kysyntä on lisääntynyt, sanoo laina-asiakkaiden talouden turvaamisesta vastaava johtaja Antti Larikka .

Hänen mukaansa tällä hetkellä suosituin korkokaton kesto on viisi vuotta, mutta myös pidemmät suojaukset käyvät kaupaksi. Myös OP:ssa asiakkaan on mahdollista pitää kiinni vanhoilla ehdoilla solmitusta ja korkosuojatusta lainasta, vaikka asunto vaihtuisi.

Lopullinen tilanne selviää vasta neuvotteluissa pankin kanssa

Asunnonvaihtoa suunnittelevalle on hyvä uutinen, että suurimmat pankit antavat mahdollisuuden esimerkiksi vanhan, kiinteäkorkoisen lainan pitämiseen. Samalla on hyvä tietää, ettei vanhan laina siirry automaattisesti uuteen asuntoon.

– Arvioimme asiakkaan kokonaistilannetta ja uutta vakuutta, joka lainalle on tulossa. On aina mahdollista, että asiakkaan taloudellinen tilanne on muuttunut. Jos oletetaan, että asiakkaan taloudellinen tilanne on säilynyt ennallaan, niin usein on mahdollista tarjota vanhan lainan pitämistä, vaikka vakuus vaihtuu, sanoo OP:n Larikka.