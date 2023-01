Hypon pääekonomisti varoittaa ikävästä ilmiöstä: Suomi voi ajautua "laantumaan"

Huomenta Suomessa vierailleen Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan uusia asuntoja aloitetaan rakentamaan reilut 35 000. Hypo on asumiseen erikoistunut luottolaitos.

Suomeen on ennakoitu taantumaa jo syksystä asti. Rakentaminen on yleensä varsin hyvin heijastellut talousnäkymiä. Brotheruksen mukaan siihen on kaksi syytä.