Asuntomessujen erikoisuus on pyöreä, ilmastoystävällinen omakotitalo – "Pyöreä on kaunis ja kulmat ikäviä"

Lohjan asuntomessujen ehkä huomiota herättävin kohde on pyöreä omakotitalo.

– Pyöreät muodot on aina meitä kiinnostaneet. Se on kaunista, kaikki kulmat ovat ikäviä. Ne ovat hankalia, perustelee pyöreä Pyörre-talon asukas Jukka Turunen talon muotoa.

Pyörteeksi ristitty omakotitalo on rakennettu sisäpihalle istutetun omenapuun ympärille.

40 prosenttia kierrätettyä tai uusiutuvaa

Erikoisen muodon lisäksi uutta on kierrätettyjen rakennusmateriaalien käyttö. Esimerkiksi talon runko on tehty neljästä kierrätetystä autonromusta.

– Jos ajatellaan, että rakentamiseen käytetään vuosittain puolet maapallon raaka-aineista, niin on täysin selvää, että rakentamista pitää keventää. Tässä on lähdetty tutkimaan sitä, kuinka paljon nykyisistä materiaaleista rakentamalla voidaan käyttää kierrätettyjä ainesosia talossa. Tässä päästiin siihen, että melkein 40 prosenttia on kierrätettyä tai uusiutuvaa, laskee talon suunnitellut arkkitehti Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta.