"Viime joulukuussa joku sammutti valot" – nyt puhuu kiinteistönvälittäjä Erkki kamalasta vuodesta

Parikymmentä vuotta kiinteistönvälittäjänä työskennelleen Erkki Murto-Koiviston viikko alkaa Helsingin Kannelmäessä, jossa esiteltävänä on kolmio 1950-luvun lopulla valmistuneesta talosta.

Isompaa asuntoa etsivä Ansku Jääskeläinen on asunut viereisessä talossa jo pitkään, joten taloyhtiön esittelyyn ei mene tällä kertaa kauaa.

Asuntokaupassa sopiva sijainti on perinteisesti ollut tärkein kriteeri, mutta taloyhtiön kunto on ostajille entistä tärkeämpää.

”Viime joulukuussa joku sammutti valot”

AsuntoSatama Oy:n perustajiin kuuluva Murto-Koivisto on nähnyt alan nousut ja laskut.

– Joskus sunnuntaisin, kun on tehnyt kymmenen tunnin työpäivän ja 500 kilometriä tullut auton mittariin, ja päivän ainut saldo on pysäköintisakko Keravalta, on miettinyt, että voisiko sitä leivän edullisemmin tai helpommin tienata.