Astronautit tarkkailevat Joulupukin liikkeitä avaruudesta käsin – traditio alkoi 65 vuotta sitten Pukin puhelun mentyä väärään numeroon

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskus Noradin mukaan ISS:llä on aitiopaikka Joulupukin bongaamiseen.

Yhdysvallat antoi joulupukille maahantuloluvan

Norad on seurannut Joulupukin vuosittaista matkaa jo vuodesta 1955 lähtien. Tarkkailu aloitettiin sen jälkeen, kun eräs tyttö oli yrittänyt soittaa Joulupukille.

Puhelutarinasta on vuosien saatossa ilmennyt useita eri versioita.

Historiallisen pukkipuhelun jälkeen Norad on raportoinut Joulupukin liikkeistä joka vuosi. Tänä vuonna Joulupukin liikkeitä on voinut seurata Noradin perustamalta verkkosivulta, jossa on näkyvillä liveseuranta porojen vetämän reen reitistä.