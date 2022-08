Asiantuntijaryhmän on tarkoitus vierailla ydinvoimalalla pian – MTV seuraa sotaa

5.39: Asiantuntijaryhmän on tarkoitus vierailla Zaporizhzhjan ydinvoimalalla muutaman päivän sisällä

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkoituksena on lähettää asiantuntijaryhmä Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimalalle muutaman päivän sisällä, sanoo järjestön johtaja Rafael Grossi IAEA:n tviitissä.

New York Times uutisoi viikonloppuna, että Grossi kuuluisi 14-henkiseen delegaatioon. Järjestö ei vahvistanut tietoa.

Venäjän hallussa olevan ydinvoimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta. IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.