Asiantuntijan mukaan Sedu Koskisen kaavailemat kohubileet voivat täyttää rikoksen tunnusmerkistön – "Kuin lähtisi hirvimetsälle Helsingin keskustassa"

– Kuin lähtisi hirvimetsälle Helsingin keskustassa, toteaa HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Koskisen suunnittelemista juhlista. Lehtonen on lääketieteen ja oikeustieteen tohtori.

Viranomaisilla on Lehtosen mukaan keinoja tarvittaessa estää Koskisen suunnittelemien juhlien kaltaiset tilaisuudet.

– Tietysti viranomaiset yrittävät puhua ensin järkeä ennen kuin alkavat määräyksiä antamaan, ja niin on varmasti tässäkin tapauksessa tapahtunut, Lehtonen sanoo.

Koskinen on MTV3:n uutisen mukaan siirtänyt juhlansa vuodenvaihteeseen, mutta koronan tarttumisvaara on tuskin ohi silloinkaan.

– Vuodenvaihteen tilanne on auki tällä hetkellä. Tartuntalaissa on sellainen säännös, että voimakkaat rajoitukset voidaan antaa vain neljäksi viikoksi kerrallaan. Tällä hetkellä ei tietysti ole kiellettyä järjestää vuonna 2021 tilaisuuksia, mutta pidän todennäköisenä, että nykyisen rajoitusjakson päätyttyä annetaan uusia samanlaisia rajoituksia seuraavaksi neljäksi viikoksi, mutta se nähdään sitten 18. päivä, Lehtonen sanoo.

Vaaran aiheuttamisesta jopa vankeutta, "sama kuin lähtisi hirvijahtiin keskellä kaupunkia"

Lehtonen haluaa kuitenkin lisätä vielä, että rikoslaissa on pykälä vaaran aiheuttamisesta.

– Tahallisuudella on eri muotoja, mutta yksi muoto on, että suhtautuu seurauksiin välinpitämättömästi tai hyväksyvästi, eli jos viranomaiset ovat antaneet ohjeita esimerkiksi kulkutaudin leviämisen välttämiseksi ja joku tieten tahtoen toimii ohjeiden vastaisesti, niin on hyvin lähellä, että rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, Lehtonen sanoo.