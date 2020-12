Poliisi ei tiedä, miten Sedu Koskisen megabileisiin pitäisi suhtautua – juhlien isäntä ei aio päästää poliisia edes sisälle: "Eikä sinne pääse lehdistö"

Koskisen suunnitelmat ovat saaneet osakseen runsaasti julkisuutta ja kritiikkiäkin, sillä niitä on pidetty ajan hengen vastaisina.

Suomen koronatilanne on pahentunut viime viikkoina nopeasti. Aluehallintovirasto on kieltänyt Helsingissä kaikki yli 10 ihmisen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, ja esimerkiksi Husin johtajaylilääkäri on kehottanut perumaan muutkin kokoontumiset.

Koskinen ei ole tästä hetkahtanut, vaan on julkisuudessa luvannut järjestää 5. päivä joulukuuta juhlat Agroksenmäen holvikellarissa. Tilaan mahtuu enimmillään 240 ihmistä. Koskisen mukaan juhlat on tarkoitus pitää koronaturvallisesti.

Tarkkaa osallistujamäärää Koskinen ei ole arvioinut. Hän on kuitenkin kertonut aiemmin, että juhliin pääsee lahjoittamalla 200 euroa.

– Tapahtumaan ei myydä lippua, vaan sinne pääsee mukaan lahjoittamalla tuon summan lahjatilille, Koskinen kommentoi MTV Uutisille.

Myöhemmin Koskinen täsmensi, että juhlista on tarkoitus tulla ”yksityisemmät kuin aiemmin”, ja että vieraina on ainoastaan hänen kavereitaan.

– Nyt jokainen, joka tulee, hyväksyttää itsensä minulla. Sinne ei pääse ketään muita ihmisiä kuin he, jotka minä olen hyväksynyt, Koskinen sanoi.

Koskinen arvioi, että erillinen vieraiden hyväksyminen rajoittaa osallistujia mahdollisesti jonkin verran.

– Minulla ei ole yhtään aavistusta, kuinka paljon sinne tulee osallistujia. Jos tulee 30 tai 50, niin se on ihan ok. Ei ole vielä maksuja tullut kovinkaan hirveästi, ja sitten on ollut tämä epätietoisuus järjestelyistä, mies kommentoi noin viikko sitten.

"Mutta kun ei ole entuudessa koeteltua sapluunaa"

Koskisen suunnitelmat ovat panneet poliisin tilanteeseen, jota voi komisario Jarmo Heinosen mukaan kuvailla hankalaksikin.

Yli 10 hengen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ole tällä hetkellä Helsingissä sallittua, mutta Koskinen on kuitenkin itse vakuuttanut julkisuudessa, että kyse on yksityistilaisuudesta. Niitä saa järjestää.

Toisaalta Koskinen on puhunut, että juhlista tulee suuret ja että niihin voi osallistua lahjoituksen tekemällä.

Komisario Heinosen mukaan ei ole selvää, miten poliisin pitäisi asiaan suhtautua – pitäisikö juhlat kieltää, vai annetaanko niiden tapahtua? Jos Koskisen juhlat katsottaisiin kokoontumislain mukaiseksi yleisötilaisuudeksi, niiden valvonta olisi poliisin tehtävä.

Heinonen asettelee sanansa tarkoin Koskisen suunnitelmia kommentoidessaan:

– Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella olisi ehkä nähtävissä, että Koskisen järjestämässä tilaisuudessa saattaisi olla jonkinlaisia elementtejä, jotka voisivat viedä tulkintaa siihen suuntaan, että kyse olisikin muusta kuin yksityisestä tilaisuudesta, ja joka kenties saattaisi sitten kuulua aluehallintoviraston antaman kiellon alaisuuteen.

– Mutta kun ei ole entuudessa koeteltua sapluunaa, miten näissä asioissa toimitaan, olemme käyneet vuoropuhelua siitä, mikä poliisin linja näissä asioissa on ja miten näiden tilaisuuksien kanssa toimitaan.

Poliisi ei ole siis toistaiseksi ottanut kantaa siihen, katsotaanko Koskisen juhlat yleisötilaisuudeksi vai yksityiseksi tilaisuudeksi.

Juhlien kohtalosta päättää viime kädessä Poliisihallitus

Heinosen mukaan asian harkintaa mutkistaa poliisin kannalta erityisesti se, että koronarajoitukset ja koronatilanne ylipäätään ovat niin uusia asioita, ettei esimerkiksi tilaisuuksien valvontaan liittyen ole ennättänyt muodostua oikeuskäytäntöä, johon nojata.

– Ei ole siitä runsasta oikeuskäytäntöä, johon voisimme perustaa oman toimintamme. Siis, että miten ennen on menetelty ja miten tuomioistuin on asiaa käsitellyt – että mikä oikea tapa suhtautua asioihin on.

– Tilanne ei ole mitenkään erityisen selvä. Että voisi sanoa kyseessä olevan yleisötilaisuus heti, jos myydään lippuja johonkin tai jos juhliin osallistuminen on vastikkeellista. Tai että jos juhlat järjestetään tietynlaisessa paikassa, olisi heti kyse yleisestä tilaisuudesta.

Heinosen mukaan Koskisen juhlien kohtalo on viime kädessä Poliisihallituksen käsissä.

– Sikäli, jos tilaisuus tulkittaisiin yleisötilaisuudeksi ja kiellettäisiin, se jäisi paikallispoliisin vastuulle. Siellä taustalla olisi kuitenkin valtakunnallista ohjausta poliisihallituksesta, jonka kanssa linjausta käydään.

Ennen kuin asiasta tehdään hallinnollinen ratkaisu, viranomaiset yrittävät kuitenkin Heinosen mukaan käydä juhlista neuvotteluja niiden järjestäjän kanssa. Vaihtoehtoina ennen juhlien kieltämistä on, että juhlien järjestämisestä tai järjestämättä jättämäisestä saadaan sovittua järjestäjän kanssa.

– Ensin yritetään keskustella.

– Aika näyttää, onko päätöstä tarpeen tehdä, vai käykö keskustelujen kautta ilmi sellainen tapa, että juhlat voidaan toteuttaa. Tai sitten sovitaan, että juhlia ei pidetä.

"Mä en päästä sinne poliisia"

Vielä keskusteluyhteyttä ei ole avattu.

Seppo Koskinen kertoo MTV Uutisille, ettei poliisista ole oltu häneen yhteydessä. Koskinen myös toistaa kantansa siitä, että kyseessä on yksityistilaisuus. Hänen mukaansa juhlat pidetään.

– Aluehallintovirasto ei voi tehdä mitään, eikä tee, koska se on yksityistilaisuus. Eikö se nyt mene ihmisille jakeluun?

– Mä en päästä sinne poliisia, eikä sinne pääse lehdistö. Sinne pääsee mun kaverit. Se on yksityistilaisuus, joka jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus pitää.