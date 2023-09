Hyvinvointialueet eivät saa talouttaan tasapainoon laillisin keinoin, asiantuntija arvioi MTV:lle, mutta avainasemassa ei ole raha

Säästötarve kaksinkertaistui

Hyvinvointialueille on syntymässä merkittäviä alijäämiä. Alueet selvittävät parhaillaan, miten ja missä palveluja tuotetaan. Alueiden taloussuunnitelmat on laadittava niin, että ne ovat tasapainossa viimeistään silloin, kun talousarviovuotta seuraavat kaksi vuotta ovat kuluneet.

– Sillä näkymällä, mitä nyt on, niin uskaltaisin väittää, että ei ehkä yksikään hyvinvointialue pysty budjettilakien tarkoittamassa ajassa tasapainottamaan taloutta laillisin keinoin.

– Ei tämä kannusta parantamaan kansanterveyttä eikä ihmisten hyvinvointia tämä rahoitusmalli. Siitä on tehty niin monimutkainen ja vaikeaselkoinen ja se on tehty 300 taholle, ei 23:lle. Sen aika on ohi, tarvitaan uusi järjestelmä.