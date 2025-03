Asiantuntija Trumpin karkotuksista MTV:lle: Yhdysvallat on perustuslaillisen kriisin rajalla

Presidentti Donald Trumpin maahanmuuttajien karkotukset ovat nostaneet keskustelun perustuslaillisesta kriisistä Yhdysvalloissa. Trumpin hallinto vaikuttaa uhmanneen liittovaltion tuomarin määräyksiä osassa karkotuksista.

Kööpenhaminasta New Yorkiin muuttaneen opiskelijan Frederik Knudsenin aamukahvi ei maistu enää samalle. Trumpin karkotukset ovat kohdistuneet Knudsenin kavereihin Palestiinaa tukevien mielenosoituksien vuoksi.

– Tunnen ihmisiä, joita on karkotettu, koska he osallistuivat protesteihin. Jos Trump haluaa näistä opiskelijoista eroon, hän jäädyttää yliopiston valtiontuen, kuten kävi Columbian yliopistolle ja siten yliopisto on pakotettu pidättämään opiskelijat miellyttääkseen Trumpia, Knudsen sanoo MTV Uutisille.

Knudsenin mukaan karkotetut kaverit opiskelivat Columbian yliopistossa, Knudsen on itse fysiikan tohtoriopiskelija New Yorkin yliopistossa. Osa Trumpin hallinnon yliopiston karkotusyrityksistä on noussut kansainvälisiin otsikoihin asti.

Julkisuudessa ei ole varmuutta, kuinka monta opiskelijaa hallinto on maasta karkottanut, mutta medialle puhuneen hallinnon virkamiehen mukaan ainakin 300 opiskelijaviisumia on evätty.

Viisumin mukana menee oleskeluoikeus Yhdysvalloissa. Osa pidätetyistä opiskelijoista on haastanut Trumpin karkotusyrityksen oikeuteen.

Trumpin hallinto on erityisesti kohdistanut karkotusyrityksiä gazalaisten puolesta protestoiviin ja moni opiskelija sanoo MTV Uutisille haluavansa vältellä kameraa.

"Olen huolissani, että hallinnossa ollaan valmiita ylittämään punainen viiva"

Trump painostaa yliopistoja taipumaan tahtoonsa muun muassa sulkemalla rahahanoja, minkä pelätään vahingoittavan akateemista vapautta. Trump jäädytti Columbian yliopistosta 400 miljoonaa, koska halusi muun muassa tiukemmat säännöt mielenosoituksille.

Karkotuksista on käynnissä useita oikeustaisteluja muun muassa kahdesta sadasta venezuelalaisesta maahanmuuttajasta, joiden kohdalla Trump vaikuttaa uhmanneen tuomarin ohjetta. Perustuslakiin erikoistuneen professorin Richard Pildesin mukaan Yhdysvallat on perustuslaillisen kriisin rajalla.

– Tuomari tekee faktantarkastusta parhaillaan El Salvadoriin karkotetuista (venezuelalaisista). Hän tutkii uhmasiko Trumpin hallinto hänen määräystään vai ei. Tämä on tärkeä punainen viiva ja olen huolissani, että hallinnossa ollaan valmiita ylittämään punainen viiva. On tärkeä kuitenkin sanoa, että olemme aivan siinä kriisin rajalla, mutta emme ole vielä siellä, NYU:n lakiprofessori Pildes arvioi.

Trump on myös uhannut erottaa tuomarit, jotka eivät tottele.

– Se on syvällä historiassamme, ettei tuomareista hankkiuduta eroon, vaikka olisi itse tuomarin päätöksestä eri mieltä. Jos tällaiseen päädytään, se on hyökkäys oikeusvaltiota vastaan ja se politisoisi oikeusjärjestelmän, Pildes muistuttaa.

Osa amerikkalaisista tutkijoista on jo julistanut Trumpin valtaoikeuksien venyttämisen perustuslailliseksi kriisiksi. Oikeustaistelut karkotuksista jatkuvat ja seuraavat kuukaudet näyttävät, kuinka laajalle presidentin toimeenpanovalta yltää.