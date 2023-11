Asiantuntija Raja-Joosepin rajanylityspaikasta: Äärimmäisen haastavaa arvioida, kuinka liikenne tulee kasvamaan

Vielä torstaina 23. marraskuuta itärajan yli Suomeen on päässyt neljän raja-aseman kautta, mutta perjantaista 24. marraskuuta lähtien maahan pääsee vain Lapin Raja-Joosepin rajanylityspisteeltä.

Lahtisen mukaan on mahdotonta ennakoida, millaista liikenne tulee olemaan huomisesta lähtien Inarissa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylitysasemalla.

Hänen mukaansa liikenne Raja-Joosepin raja-asemalla on ollut varsin vähäistä, mutta tilanne saattaa muuttua, kun Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikat suljetaan.

– On mahdollista, että ne, jotka Suomesta haluavat Venäjälle, tai Venäjältä Suomeen suuntaavat liikenteensä nyt sinne. Myös tietenkin rahtiliikenteen osalta, Lahtinen toteaa.

Majuri Lahtinen: Varauduttu on

Lahtinen kertoo, että Raja-Joosepin rajanylityspaikalla on varauduttu muuttuvaan tilanteeseen ja rajavartiolaitoksella on tilanne hyvin hallinnassa.

– Meillä on erittäin hyvät fasiliteetit käsitellä henkilöitä, jos tulee kansainvälisen suojelun hakijoita. Tarpeen mukaan olemme valmiusorganisaatio, joka kykenee kohdistamaan resursseja sinne missä on tarvetta, Lahtinen kertoo.

Raja-Joosepin rajanylityspaikka on auki vain neljä tuntia päivässä ja Lahtisen mukaan yksi haasteista tulee olemaan kylmä sää. Hän kertoo, että tilannetta katsotaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kohdalla aina tapauskohtaisesti.

– Venäjän alueella Venäjän suvereniteetti on kyseessä ja heillä on vastuu. Jos henkilöt ovat Suomen alueella, niin totta kai vastaavasti vastuu on Suomella ja toimimme sen mukaisesti, Lahtinen toteaa.