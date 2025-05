Asiantuntija: Putinin sotakone saattaa olla pian pahassa pinteessä

Venäjä valmistautuu jälleen hyökkäämään, mutta jos Ukraina kykenee pitämään pintansa, Venäjällä on edessä vaikeuksia, arvioi Jack Watling Rusi-instituutista.

Brittiläinen sotatieteilijä, Rusi-instituutin vanhempi tutkija Jack Watling arvioi monen muun tavoin Venäjän aloittavan pian laajemman kesähyökkäyksen Ukrainassa. Jos Ukraina pitää lähikuukaudet pintansa, Venäjän sotakoneistolla saattaa olla edessään suuria ongelmia.

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana venäläisten hyökkäystoiminta rintamalla on Watlingin mukaan ollut vähäisempää, koska Venäjä ei ole halunnut näyttäytyä Yhdysvalloille olevansa este aselevolle.

– Samalla he ovat kuitenkin tehostaneet (sotilaiden) rekrytointia ja ylittäneet siinä toistaiseksi tavoitteensa tänä vuonna. Sen takia uskon, että näemme pian taas laajempia hyökkäyksiä, kunhan tämä jossain määrin intensiivinen diplomatian vaihe päättyy, Watling arvioi Lennart Meri -konferenssin keskustelussa Tallinnassa tänään.

Hyökkäyksen tarkoituksena on vakuuttaa Ukraina ja sen tukijat siitä, että Venäjä on matkalla voittoon. Se ei Watlingin mukaan ole kuitenkaan varmaa.

Hänen mukaansa Ukrainassa ymmärretään, että edessä on raskaita kuukausia, joiden aikana kalustoa ja sotilaita sekä todennäköisesti myös joitakin alueita menetetään.

– Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että ukrainalaiset olisivat yhtään vähemmän päättäväisiä puolustautumaan tai että he eivät kykenisi pitämään puoliaan, Watling sanoo.

Rekrytoinnista poliittisesti hankalampaa?

Jos Ukrainan puolustus selviää lähikuukausista, Venäjällä on Watlingin mukaan edessä tilanne, jossa se on kuluttanut loppuun nykyisen sotakalustonsa. Näin ollen se joutuu turvautumaan yhä enemmän uustuotantoon, joka on paljon riippuvaisempi kansainvälisistä tuotantoketjuista ja siten alttiimpi lännen Venäjä-pakotteille.

– Pian nähdään, estävätkö pakotteet Venäjää jatkamasta, Watling sanoo.

Watling kertoo esimerkkinä, että yksi Venäjän suurimmista kromin tuottajista meni hiljattain konkurssiin. Kromia käytetään muun muassa tykkien putkissa.

– Tämä tapahtui juuri pakotteiden ansiosta, Watling sanoo.

Hänen mukaansa siksi nyt pitäisi tehdä kaikki mahdollinen pakotteiden tehokkaaksi toimeenpanemiseksi samalla, kun Ukrainan sotilaallisen tuen jatkumisesta pidetään huolta. Jälkimmäisen osalta Euroopassa kannattaa Watlingin mukaan toimia olettaen, ettei Yhdysvalloista ole tulossa uusia aseapupäätöksiä.

Venäjän eteen tulee Watlingin mukaan myöhemmin tänä vuonna myös tarve uusien sotilaiden rekrytoinnille, mikä voi olla entistä vaikeampaa, koska halukkaita miehiä rahakkaiden palvelussopimusten solmimiseen voi olla vähemmän.

– Venäjä saattaa joutua käyttämään aiempaa kovempia pakkokeinoja saadakseen sotilaita asevoimiin, Watling ennustaa.

Hänen mukaansa tämä ei tarkoita sitä, etteikö Venäjä kykenisi jatkamaan sotimista, mutta sodan poliittinen hinta saattaa silti nousta selvästi.