Asiantuntija: prinssi Harryn ystävät eivät tapaa häntä Meghanin takia

Asiantuntija Tom Quinn kertoi The Mirrorille , että prinssi Harry ei näe ystäviään muutettuaan Yhdysvaltoihin, ja syynä tähän on vaimo Meghan .

– Harry on yhä enemmän tylsistynyt, ja katsoo Atlantin yli sinne, missä suurin osa hänen vanhoista armeija- ja koulukavereistaan asuvat yhä ja joita hän ei koskaan enää näe. He eivät vieraile hänen luonaan Yhdysvalloissa koska heidän mielestään Meghan on hankala.