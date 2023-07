Poliisipomo kertoo MTV:lle, miksi väkivaltatapausten määrä jatkaa kasvuaan: "Ei osata puuttua eikä nähdä pieniä signaaleja – Suomi on naisille väkivaltainen paikka"

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden poliisin tietoon tulleiden väkivaltatapausten tilanne on nyt tämä.



– Meillä oli viime vuonna reilut 40 000 rikosilmoitusta – eli se tietoon tullut rikollisuus – kun aikaisempina vuosina se on pyörinyt 36 tuhannessa. Eli sellainen 10-11 prosenttia tuli nousua, toteaa Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Heikkinen.



Nousu on jatkunut myös tänä vuonna.



– Ilmoitusaktiivisuus on varmaan lisääntynyt, mutta toki siihen voi olla sekin puoli, että väkivalta yksinkertaisesti on vain lisääntynyt jollakin tapaa.

Lähikontrollin puute ja kaiken keskittäminen

Syynä tähän poliisin mukaan on se, että yhteiskunnassa on kadotettu lähikontrollia. Toisena syynä poliisi näkee keskittämiskehityksen.



– Joskus aikaisemmin eri viranomaiset olivat enemmän läsnä. Tänä päivänä on haasteita ehtiä syrjäseuduille. Sama käsittääkseni koskee koulumaailmaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä entistä enemmän yhtenäiskouluja, tehdään isompia kouluja jopa varhaiskasvatuksessa ja se johtaa väistämättä siihen, että opettajat eivät enää tunne kaikkia oppilaita ja päinvastoin ja siinä käy väistämättä niin, että pieniä signaaleja ei nähdä, ei huomata, ei osata puuttua asioihin.

SOS - Save Our Sote MTV:n juttusarjassa sote-aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan tärkeitä teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Miten sote pelastetaan?

"Kyllähän Suomi Euroopan mittapuussa on naisille väkivaltainen paikka"

Eurostatin ja tilastokeskuksen kyselytutkimuksen tulosten mukaan noin joka kolmas suomalaisnainen on kokenut elämänsä aikana fyysistä parisuhdeväkivaltaa.



– Kyllähän Suomi Euroopan mittapuussa on naisille väkivaltainen paikka. Tilastot on tietenkin tilastoja tässäkin suhteessa, mutta ongelma on selkeä ja sille pitää pystyä asioita tekemään. Se on ollut jo vuosia tämäntyyppinen eli on toistakymmentä parisuhdesurmaa ja se on hälyttävää ja iso huolenaihe. Näiden taustalla on päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja nämä asiat tulevat poliisin syliin rikoksen myötä.



Onko näitä aiempaa enemmän näitä sosiaalisia ongelmia, kun luvut ovat kasvussa?

– Joku voi puhua marginaaleista ja yhteiskuntaan liittyy tietynlaisia marginaaleja ja varmaan se on viime vuosina jossakin määrin kasvanut ja jos tälläiset marginaalit kasvaa, niin ongelmat ja ääripäässä ne heijastuvat äärimmäisinä tekoina.

"Valitettavan usein käy ilmi, että se tekeminen on jatkunut jo pidemmän aikaa"