Koulujen psykologitilanne huolestuttava – liitto vaatii jämeriä toimia

Liiton mukaan liki kaikilla alueilla on merkittäviä ongelmia noudattaa mitoituslakia, vaikka yleisesti psykologien saatavuus on kohtuullisen hyvä. Asiantuntija penää valvontaviranomaisilta jämäkkää toimintaa tilanteen korjaamiseksi.

Psykologiliitto pelkäsi, että sote-uudistuksen yhteydessä, kun psykologit siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille, ne myös erkaantuisivat koulujen ja lasten arjesta. Pelko on toteutunut, toteaa Gergov.

– Psykologeja on otettu pois koulujen arjesta eli itse kouluista, ja palveluja on keskitetty, pahimmillaan psykologipalvelun saa nyt puhelimessa. Eli käytännössä lapset ja nuoret eivät sitä palvelua kouluista saa, Gergov toteaa.

– Hyvinvointialueilla on omavalvontavastuu eli hyvinvointialueet itse valvovat siis itse valvovat sitä palvelua, jota he eivät tarjoa, sanoo Psykologiliiton Gergov.



Mikä on viestinne aluehallintovirastoille?



– Jämäkämmät toimenpiteet käyttöön. Hyvinvointialueilta pitää vaatia määräaikoja, mihin mennessä nämä palvelut täytyy saada kuntoon.