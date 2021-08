Suomessa myydään ilmalämpöpumppuja, jotka eivät sovellu talviolosuhteisiimme – laitteita kaupan "jopa nimekkäissä rautakaupoissa"

–Jos meillä on pakkasta vaikka 25 astetta, ja tehdas takaa laitteen toiminnan -10 tai -16 asteeseen, eihän se tehdas pysty enää vastaamaan siitä tuotteesta. Toinen asia on, että jos tehdään jälkiasennuksia, onko sulatusvesikaapelit asennettu oikein.

Scanofficen mukaan Etelä-Euroopan ilmalämpöpumppumalleja on myynnissä ”jopa nimekkäissä rautakaupoissa.”

Ilmiö tuttu LähiTapiolassa

Korpelaisen mukaan on kuitenkin mennyt kymmenen vuotta siitä, kun asia oli enemmän esillä vahinkotapauksissa.

”Vakuutus ei korvaa”

Jos sulatusyksikkö puuttuu, ei ilmalämpöpumppu kestä Korpelaisen mukaa Suomen talvessa. Korpelaisen mukaan vakuutusehtojen kannalta ratkaisevaa on, että laite on asennettu oikein ja se kestää Suomen olosuhteissa.

– Jos osoittautuisi, että vastuksen jälkiasennuksessa on tapahtunut virhe, sellaista vahinkoa vakuutus ei korvaa.

Pohjolassa ei tietoa

– Peruslähtökohta on, että kotivakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen kertoo.

– Jos ulkoyksikön sulatusvesivastuksen jälkiasennuksessa on tehty virhe ja tämä virhe on syy vahinkoon, rajoitusehdon mukaisesti vahinko ei ole korvattava. Mutta epäysperuste on siis ehtojen mukaisesti asennusvirhe. Sillä, että kyseessä olisi Etelä-Euroopan markkinoille tarkoitettu tuote, ei asiassa ole merkitystä, Vauhkonen kertoo.