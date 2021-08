Sähkön hinta on noussut hurjasti keväästä lähtien – näin suuri ero on talven lämmityskauden lukemiin

Pörssisähkön hinta on noussut jyrkästi keväästä lähtien. Heinäkuun keskihinta oli 9,77 senttiä kilowattitunnilta, kun huhtikuussa sähköstä sai maksaa 4,56 senttiä kilowattitunnilta.

– En muista, milloin hinta on ollut kesäkaudella näin korkealla, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Ilmiö on poikkeuksellinen, sillä tavallisesti hinnat ovat kesällä alimmillaan. Ruususen mukaan harvinaiseen tilanteeseen johtaneita syitä on useita, ja ne kaikki osoittavat sähkön käyttäjän kannalta huonoon suuntaan.

Päällimmäisenä on Norjan ja Ruotsin vesialtaiden alhainen taso. Se vaikuttaa sähkön hintaan voimakkaasti. Kun vesivarastoja on paljon ja halpaa vesivoimaa tarjolla runsaasti, pörssisähkön hinta painuu Pohjoismaissa alas. Kun halpaa vesivoimaa on tarjolla vähän, sähkön hinta nousee.