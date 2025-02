Euroopan mailta satoi tukea Ukrainalle – "Vapaa maailma tarvitsee uuden johtajan"

Euroopan maat ovat rientäneet tukemaan Ukrainaa Zelenskyin ja Trumpin riitaisan tapaamisen jälkeen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina olevansa kiitollinen Yhdysvalloille sen tuesta, vaikka Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaaminen Valkoisessa talossa päättyi riitaisasti.

– Kiitos Yhdysvallat. Kiitos tuestanne, kiitos vierailusta. Ukraina tarvitsee oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan ja työskentelemme saadaksemme aikaan juuri sen, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal tuki presidenttiä ja kirjoitti, ettei rauha Venäjän kanssa ilman turvatakuita ole mahdollinen.

Shmyhal kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että aselepo ilman takuita olisi tie, joka johtaa Venäjän miehitykseen koko Euroopassa.

Zelenskyin ja Trumpin tapaaminen Valkoisessa talossa päättyi perjantaina jo pian alkamisensa jälkeen Trumpin muun muassa syytettyä Zelenskyiä kiittämättömäksi.

Macron: Ukrainalaiset ovat hyökkäyksen kohde

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi pitävänsä edelleen selvänä, että Venäjä on hyökkääjä ja ukrainalaiset ovat olleet hyökkäyksen kohde.

– Mielestäni olimme oikeassa auttaessamme Ukrainaa ja asettaessamme Venäjälle pakotteita kolme vuotta sitten, sekä koska jatkamme toimimista näin, Macron sanoi valtiovierailullaan Portugalissa.

Puolan pääministeri Donald Tusk puolestaan vakuutti, etteivät ukrainalaiset ole yksin. Tusk kutsui viestipalvelu X:ssä ukrainalaisia "rakkaiksi ystäviksi".

Myös Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vakuutti maansa pysyvän Ukrainan rinnalla. Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock puolestaan vakuutti, että koko Eurooppa on yhdessä Ukrainan tukena.

EU:n Kallas: Vapaa maailma tarvitsee uuden johtajan

EU:n johto vakuutti unionin pysyvän horjumattomasti Ukrainan tukena.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vakuuttivat yhteisessä viestissään Zelenskyille, ettei tämä ole koskaan yksin.

Kaksikko kehotti Zelenskyiä olemaan rohkea ja peloton. Samalla he vakuuttivat, että Euroopan unioni jatkaa työtä yhdessä Ukrainan kanssa oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Euroopan unionin ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas katsoi, että vapaa maailma tarvitsee uutta johtajuutta.

– Tänään on käynyt selväksi, että vapaa maailma tarvitsee uuden johtajan. Meidän eurooppalaisten on otettava tämä haaste vastaan. Me tulemme kasvattamaan tukeamme Ukrainalle, jotta he voivat jatkaa hyökkääjää vastaan taistelemista, Kallas kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

