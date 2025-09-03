Super: Pienituloisten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen heikkenee

Hoitajaliitto on huolissaan myös vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Pienituloisten mahdollisuus päästä kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin heikentyy tulevina vuosina hallituksen budjettiriihen seurauksena, arvioi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super. Huolen taustalla on hallituksen päätös leikata valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuutta 365 miljoonalla eurolla vuonna 2027.

– Tämä heikentää erityisesti pienituloisten, kuten lähihoitajien ja lastenhoitajien, mahdollisuuksia päästä kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon. Vuokratason nousu vaikuttaa suhteellisesti enemmän matalapalkka-aloilla työskenteleviin, sillä heidän tulonsa eivät riitä kattamaan korkeampia asumiskustannuksia, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Liitto odottaa kohtuuhintaisten asuntojen pulan pahenevan erityisesti kasvukeskuksissa, joissa vuokrataso on jo ennestään korkea.

– Tämä vaikeuttaa erityisesti matalapalkka-alojen työntekijöiden mahdollisuuksiin asua työpaikkansa lähellä. Päätös nostaa asumisen hintaa ja lisää myös rakennusalan työttömyyttä, tiedotteessa sanotaan.

Ingberg uskoo, että päätöksellä on vaikutusta myös sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin palveluihin, koska ara-lainoitusta ja investointiavustuksia on käytetty laajasti erityisryhmien, kuten vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien, asumisen tukemiseen.

– Jos ara-lainoitusta leikataan, tämä voi suoraan heikentää erityisryhmien mahdollisuuksia saada sopivia ja kohtuuhintaisia asuntoja, Super linjaa.

Asunto- ja rakennusalan tilanne epävarma

Leikkauspäätös sai kritiikkiä myös Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat Kova ry:ltä.

– Asunto- ja rakennusalan tilanne on sen verran epävarma, että en näe perusteluja tällaisen leikkauksen tekemiselle tässä vaiheessa, toimitusjohtaja Jouni Parkkonen arvioi tiedotteessa.

Parkkosen mukaan vuoden 2027 korkotukilainavaltuuksien arviointi on järkevää tehdä vasta ensi vuoden aikana, kun asuntorakentamisen tuleva suhdannetilanne on tiedossa.

Myönteisenä hän näkee päätöksen nostaa uusien opiskelija-asuntohankkeiden lainoitusaste 100 prosenttiin.