Daniel "Danitello" Okas on tehnyt musiikkia kansainvälisten tähtien kanssa – tällaista yhteistyö heidän kanssaan on ollut

Daniel "Danitello" Okas on tehnyt yhteistyötä muun muassa Burna Boyn, G-Eazyn ja Lil Nas X:n kanssa.

Daniel "Danitello" Okas on jo toista vuotta peräkkäin Emma-ehdokkaana Vuoden Tuottaja -kategoriassa. Okas on tuottanut musiikkia sekä suomalaisille suosikkiartisteille että ulkomaisille supertähdille ja napannut urallaan myös kaksi Grammy-ehdokkuutta nigerialaisartisti Burna Boyn kanssa tekemästään yhteistyöstä.

Okas kertoi MTV Uutisille Emma-ehdokkaiden lehdistötilaisuudessa, että ehdokkuudet tuntuvat hänestä aina erityisiltä.

– Päällimmäinen tunteeni on kiitollisuus, hän sanoi Vuoden Tuottaja -ehdokkuuteensa viitaten.

Vaikka ehdokkuuksien kaltaiset tunnustukset ovat Okakselle erityislaatuisia, hän kuitenkin huomautti, ettei tee musiikkia niiden takia.

– Ne ovat tosi kivoja huomionosoituksia tehdystä työstä. Suuri kunnia on ollut ollut ehdolla Grammy-gaalassa ja nyt myös toista kertaa Emmoissa.

Okaksen ansioluettelo on vaikuttava. Burna Boyn lisäksi hän on tehnyt musiikkia myös muiden kansainvälisten tähtien, kuten G-Eazyn ja Lil Nas X:n kanssa. Hän oli myös tuottamassa kappaletta, jossa on mukana räpin megatähti Drake.

Okas saa kertomansa mukaan paljon kysymyksiä siitä, millaista maailmantähtien kanssa työskenteleminen on.

– Se on tosi samanlaista kuin vaikka Suomessa musiikkisessioissa. Sitä saattaa ajatella, että nyt on tämä tähti ja minä olen vain tällainen tyyppi ja minun pitää sopeutua tähän tilanteeseen, mutta kun studioon menee, niin kaikilla on sama päämäärä, eli tehdä mahdollisimman hyvä biisi, hän kertoi.

– Suurimmat starat ovat myös tosi usein todella maanläheisiä tyyppejä, ja sen takia he ovat niin isoja staroja, hän jatkoi.