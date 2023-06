Arsenalin ukrainalaistähdeltä kovaa tekstiä venäläisurheilijoiden suuntaan – "En ikinä hyväksy sitä"

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on yhä käynnissä, mutta urheilumaailmassa osa lajiliitoista on jo sallinut venäläisurheilijoiden paluun kilpakentille. Osa pitää vielä vahvasti kiinni päätöksestään estää venäläis- ja valkovenäläisurheilijoiden osallistuminen kansainvälisiin urheilukilpailuihin.

– En missään nimessä. En ikinä hyväksy heidän reaktiotaan. Ihmiset voivat sanoa, etteivät he ole tehneet mitään meille. Kyllä he ovat. Mitä? He eivät reagoineet. Heidän takanaan on miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Heillä on ollut monia mahdollisuuksia puhua ääneen, Zintshenko sanoo.