Ukrainan nyrkkeilylegendalta raivokasta puhetta venäläisurheilijoista – "Osa sotakoneistoa"

Klitshko uskoo, että KOK-pomo Bach kannattaa venäläistä propagandaa, mikäli hän päästää venäläiset urheilijat kesäolympialaisiin. Klitshko haluaa muistuttaa, että venäläisillä urheilijoilla on vastuu sodasta, mikäli he eivät ota julkisesti etäisyyttä Venäjän hyökkäykseen.

– Hän ei valitettavasti edusta olympialaisten arvoja, vaan itse hyökkääjää. Hän kannattaa propagandaa, venäläisiä urheilijoita, jotka ovat osa Venäjän puolustusministeriötä ja ovat ottaneet osaa kansainvälisiin sotilasurheilukisoihin. He ovat myös kilpailleet talviolympialaisissa ja nyt he ovat tulossa mukaan seuraaviin kesäolympialaisiin. Venäjän propaganda käyttää tätä, Klitshko sanoi.

Venäjän urheilijat suljettiin kansainvälisestä urheilusta vasta maan hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Aiemmat kilpailukiellot olivat tulleet dopingin myötä. Klitshko kuuluu siihen ryhmään, joiden mielestä on selvää, että urheilutähdillä on vastuunsa, vaikka Vladimir Putin aloittikin sodan.

– He ovat niin kauan osa propagandaa ja sotakoneistoa, kun he eivät vastusta sotaa. En ole vielä nähnyt, että kukaan venäläisurheilija puhuisi julkisesti sotaa vastaan. Se tarkoittaa sitä, että he kannattavat sotaa. Olemme jo nähneet urheilijoiden kantavan Z-merkkiä. He kannattavat tätä hallintoa, sotaa ja propagandaa, Klitshko sanoi.